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#Essais

La cité intérieure

Oscar Bruel

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Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de changer votre vie ? Vous pourriez croire qu'il est rare, coûteux ou inaccessible. Pourtant, vous le possédez déjà. Il a influencé chacune de vos pensées, émotions et décisions : votre cerveau. Un centre de commande qui recèle un potentiel immense... souvent sous-exploité. Ce livre vous explique non seulement son fonctionnement mais surtout comment en reprendre le contrôle. Reprogrammez votre esprit, façonnez vos habitudes et libérez des capacités insoupçonnées.

Par Oscar Bruel
Chez Hachette

|

Auteur

Oscar Bruel

Editeur

Hachette

Genre

Cerveau et psychologie

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La cité intérieure

Oscar Bruel

Paru le 15/04/2026

224 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017251149
9782017251149
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