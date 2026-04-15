La cité intérieure

Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de changer votre vie ? Vous pourriez croire qu'il est rare, coûteux ou inaccessible. Pourtant, vous le possédez déjà. Il a influencé chacune de vos pensées, émotions et décisions : votre cerveau. Un centre de commande qui recèle un potentiel immense... souvent sous-exploité. Ce livre vous explique non seulement son fonctionnement mais surtout comment en reprendre le contrôle. Reprogrammez votre esprit, façonnez vos habitudes et libérez des capacités insoupçonnées.