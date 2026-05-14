Ma véridique histoire

La Véridique histoire d'Equiano est un passionnant récit publié à Londres en langue anglaise en 1789. Né en Afrique, dans l'actuel Nigeria, Olaudah Equiano vit libre jusqu'à onze ans, quand il est enlevé par des chasseurs d'esclaves. Un navire de traite l'embarque vers la Barbade où il est vendu à une plantation. Il passe en Guadeloupe, puis à la Martinique, avant d'être revendu à un planteur de Virginie, en Amérique. Récupéré par un commandant de vaisseau, il reste esclave mais devient marin et fait le tour du monde. Equiano est baptisé, apprend à lire. A vingt-deux ans, il rachète sa liberté et s'installe à Londres, où il devient célèbre. Les abolitionnistes lui enjoignent d'écrire sa vie. Le récit d'Equiano est un acte militant, mais aussi un journal intime peuplé de rebondissements, de rencontres, de découvertes. Il raconte son histoire et illustre toutes ses "identités" : Noir africain, esclave, voyageur, self-made-man et emblème de la liberté. Célèbre aux Etats-Unis et en Angleterre, ce texte largement diffusé est devenu un classique étudié dans les universités.