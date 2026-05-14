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Guide pratique de l'état civil

Martial Guarinos, Martiam Guarinos

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Cet ouvrage traite de l'ensemble des questions liées à l'état civil, et notamment : la naissance, la reconnaissance, l'adoption, les noms et prénoms, l'autorité parentale, la filiation ; le mariage, le régime matrimonial, l'union libre, le PACS, le divorce, la séparation ; le décès, le certificat d'hérédité, la succession ; tous les actes, les procédures et démarches, le registre, les copies et extraits, le livret de famille, la dématérialisation ; l'état civil des étrangers en France comme celui des Français à l'étranger ; l'organisation d'un service d'état civil. Des conseils pratiques, des reproductions de formules d'actes, des modèles de mentions, de lettres et d'arrêtés accompagnent ces développements. Cette 24e édition est à jour de l'ensemble des modifications de la réglementation relative à l'état civil apportée par les textes et la jurisprudence.

Par Martial Guarinos, Martiam Guarinos
Chez Berger-Levrault

|

Auteur

Martial Guarinos, Martiam Guarinos

Editeur

Berger-Levrault

Genre

Droit administratif général

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Guide pratique de l'état civil

Martial Guarinos, Martiam Guarinos

Paru le 03/09/2026

512 pages

Berger-Levrault

88,00 €

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Scannez le code barre 9782701323367
9782701323367
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