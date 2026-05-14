La naissance du catholicisme noir dans le monde atlantique

Pourquoi le christianisme devint-il si important pour les communautés noires des Amériques - la même religion que celle des asservisseurs de leurs ancêtres ? Les récits traditionnels réduisent la christianisation des Afro-Américains à un simple produit du colonialisme et de l'esclavage. Jeroen Dewulf propose une relecture novatrice en mettant en lumière les interactions transculturelles transatlantiques par lesquelles les Africains s'approprièrent le christianisme et l'intégrèrent au tissu socioculturel des Amériques. Dewulf montre comment, dans le cadre de l'expansion ultramarine portugaise, le christianisme s'entremêla aux croyances et pratiques locales de l'Afrique occidentale. Il révèle que des Africains originaires de ces régions s'identifièrent comme chrétiens bien avant leur déportation et qu'ils cultivèrent le christianisme de manière dynamique en Amérique latine, aux Caraïbes et en Amérique du Nord. L'auteur souligne la vitalité des confréries catholiques, et en montrant comment ces structures de solidarité jetèrent les bases du développement religieux, social et politique des communautés chrétiennes noires des Amériques, il en établit la portée fondatrice et durable. En mobilisant un large éventail de sources historiques et anthropologiques, Dewulf attire l'attention sur la créativité et la résilience des Afro-Américains, fiers à la fois de leur identité chrétienne et de leurs origines africaines.