Merveille est l'histoire de Marie, éleveuse, perdue dans ses préoccupations matérielles, sa solitude, son désarroi, ses combats et surtout sa transformation. La proximité animale, la familiarité induite par le travail journalier auprès de la bête, vont petit à petit plonger Marie dans une autre représentation du réel, dans une autre conception des importances. Merveille, sa vache, va la pousser un peu de la corne pour rentrer dans un monde ralenti, consolant, élargi, étrangement plus riche. Réparateur. L'animal, attaché au piquet du présent, invitera à une autre temporalité, une vision aux images surprenantes. Des sensations inédites, d'autres odeurs, d'autres couleurs... Une visite qui dévoilera un langage, un échange, une humanité même. Identification Auteur court : SAUVEGARDER (Lien -> https : //catalogue. madrigall. fr/Article/Article/Modifier/711767861 ? from=Tous&to=Tous&taction=Sauvegarder)