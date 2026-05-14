Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Merveille

Catherine Monin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Merveille est l'histoire de Marie, éleveuse, perdue dans ses préoccupations matérielles, sa solitude, son désarroi, ses combats et surtout sa transformation. La proximité animale, la familiarité induite par le travail journalier auprès de la bête, vont petit à petit plonger Marie dans une autre représentation du réel, dans une autre conception des importances. Merveille, sa vache, va la pousser un peu de la corne pour rentrer dans un monde ralenti, consolant, élargi, étrangement plus riche. Réparateur. L'animal, attaché au piquet du présent, invitera à une autre temporalité, une vision aux images surprenantes. Des sensations inédites, d'autres odeurs, d'autres couleurs... Une visite qui dévoilera un langage, un échange, une humanité même. Identification Auteur court : SAUVEGARDER (Lien -> https : //catalogue. madrigall. fr/Article/Article/Modifier/711767861 ? from=Tous&to=Tous&taction=Sauvegarder)

Par Catherine Monin
Chez Quartett éditions

|

Auteur

Catherine Monin

Editeur

Quartett éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Merveille par Catherine Monin

Commenter ce livre

 

Merveille

Catherine Monin

Paru le 14/05/2026

128 pages

Quartett éditions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493307217
9782493307217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.