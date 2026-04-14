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#Album jeunesse

Le potager

Maia Judith

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Raconté par Chat, Le Potager accompagne les enfants à travers les étapes simples et poétiques de la création d'un potager : préparer la terre, planter les graines, attendre, observer, puis voir naître légumes et herbes. Loin d'un manuel technique, cet album contemplatif de Maia Judith célèbre l'émerveillement devant la nature et montre comment le jardinage peut devenir une expérience douce, méditative et partagée. Avec délicatesse, le livre sensibilise à l'origine des aliments, met en lumière l'importance de l'entraide et propose même une recette de soupe pour initier les enfants à la cuisine des produits frais. Un album qui invite à ralentir, à regarder, et à découvrir la magie qui se cache dans la terre.

Par Maia Judith
Chez Monsieur Ed

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Auteur

Maia Judith

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Le potager

Maia Judith

Paru le 14/04/2026

48 pages

Monsieur Ed

19,00 €

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Scannez le code barre 9782924663370
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