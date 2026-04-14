L'"Atlas touristique des Pyramides de la Pampa" est un livre d'images et de textes qui prend la forme d'un récit de voyage. Il a été écrit et dessiné à partir de documents provenant, pour la plupart, des collections de la Bibliothèque de Genève. Ces sources historiques ont été retravaillées pour construire le récit fragmenté d'un monde étranger, ravivant le goût du mystère et de l'inconnu. Sorte de grand voyage en bibliothèque, cet atlas nous guide dans les imaginaires géographiques d'une époque et d'une société, pour mieux en souligner le pouvoir de fiction. Les cartes, schémas, tableaux comparatifs, vignettes et réclames nous présentent des territoires familiers qui paraissent pourtant ici découverts comme au premier jour, dominés par un exotisme à la fois racoleur et inquiétant. Promettant monts et merveilles autant que risques et périls, l'"Atlas touristique des Pyramides de la Pampa" décrit et raconte un monde qui n'a jamais existé, sauf dans les livres.