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Trésors de la mythologie scandinave

Denis Labbé

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Entrez dans les brumes du Nord, là où le feu et la glace ont façonné les mondes et où le frêne cosmique Yggdrasil relie dieux, géants et mortels. Entre vos mains se déploie un ouvrage richement illustré qui vous entraîne à travers les sagas nordiques, des origines du temps jusqu'au Ragnarök. Les trésors de la mythologie scandinave prennent vie sous vos yeux : dieux et héros, créatures fantastiques et symboles millénaires scintillent avec éclat. Une épopée fascinante au coeur des neuf mondes, à feuilleter, contempler et collectionner, pour tous ceux qui rêvent de voyager au-delà du visible.

Par Denis Labbé
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Denis Labbé

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Mythologie

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Trésors de la mythologie scandinave

Denis Labbé

Paru le 04/06/2026

Héron d'Argent

29,90 €

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Scannez le code barre 9782386180774
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