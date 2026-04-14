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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Tempo bleu

Morgane Bellec

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Entre les pages de ce livre, on entendra le clapotis de la pluie, le silence des sources, le cri de l'orage. On sentira couler une larme de tristesse ou l'écho d'un bisou sur la joue. On verra l'eau qui est partout, qui caresse et rafraichit, hydrate et porte la vie. Entre poème visuel et documentaire, le deuxième tome de la trilogie Rivages aborde le thème de l'eau. Avec douceur, une enfant évoque toutes les métamorphoses de l'eau et ses nombreux usages, les sensations qu'elle procure, les images et les sons qu'elle suscite. La trilogie Rivages est consacrée à la beauté de la nature et aux sensations qu'elle procure.

Par Morgane Bellec
Chez Le Diplodocus

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Auteur

Morgane Bellec

Editeur

Le Diplodocus

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Tempo bleu

Morgane Bellec

Paru le 14/04/2026

40 pages

Le Diplodocus

14,00 €

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Scannez le code barre 9791094908587
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