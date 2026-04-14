Tempo bleu

Entre les pages de ce livre, on entendra le clapotis de la pluie, le silence des sources, le cri de l'orage. On sentira couler une larme de tristesse ou l'écho d'un bisou sur la joue. On verra l'eau qui est partout, qui caresse et rafraichit, hydrate et porte la vie. Entre poème visuel et documentaire, le deuxième tome de la trilogie Rivages aborde le thème de l'eau. Avec douceur, une enfant évoque toutes les métamorphoses de l'eau et ses nombreux usages, les sensations qu'elle procure, les images et les sons qu'elle suscite. La trilogie Rivages est consacrée à la beauté de la nature et aux sensations qu'elle procure.