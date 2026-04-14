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Un Suisse au Donbass

Jean-Christophe Emmenegger

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"J'ai eu envie d'aller voir le Donbass de mes propres yeux dès 2014. Mais il fallait que je risque l'obus ou la mine en chemin à ce moment-là. Serais-je plus utile mort que vivant, sans avoir pu témoigner ? J'ai attendu huit ans avant de me rendre à Marioupol en 2023 puis en Crimée en 2024. La particularité de ces voyages : je n'y suis pas allé en tant que journaliste ou reporter de guerre, accompagné ou embarqué dans un tour organisé, mais en homme libre de ses mouvements, à l'invitation d'une connaissance. J'ai séjourné dans une famille installée près de Marioupol, qui a vécu les événements depuis 2014 et en particulier l'affrontement armé de 2022. J'y ai rencontré des gens normaux, la plupart se considérant comme libérés d'un régime ukrainien qu'ils n'aimaient pas. Peut-être qu'en allant de l'autre côté, j'aurais pu dire le contraire ? Il n'est pas vraiment utile de le savoir, car ce qui m'a guidé dans ce voyage est l'intérêt que je porte au peuple russe depuis longtemps. Il m'importait de le suivre jusque dans ses retranchements, fussent-ils décriés dans cette "opération militaire" en Ukraine. Sous sa forme de récit, ce texte est imprégné inévitablement du point de vue de l'auteur, et il reflète également ceux des gens rencontrés "de l'autre côté" . La position de l'auteur est assumée : dans un contexte de guerre, de la part de quelqu'un qui n'y est pas impliqué directement, ne l'a pas vécue dans sa chair, n'aurait pas envie d'y participer en armes d'ailleurs, les arrière-pensées, les théories, les hypothèses ne sont pas de mise ; ce serait se ridiculiser vis-à-vis de la population qui y est confrontée. Ce quelqu'un ne peut qu'être solidaire et c'est pourquoi j'affirme ma solidarité avec les gens du Donbass que j'ai rencontrés".

Par Jean-Christophe Emmenegger
Chez Editions du Canoë

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Auteur

Jean-Christophe Emmenegger

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Récits de voyage

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Un Suisse au Donbass

Jean-Christophe Emmenegger

Paru le 14/04/2026

423 pages

Editions du Canoë

21,00 €

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