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Théorie du navigateur solitaire

Gilles Grelet

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Ce n'est sans doute pas ici un livre de mer comme les autres. Les faits maritimes, notations techniques et états d'âme du navigateur ayant mis le monde à distance n'y manquent pas, mais ne nourrissent aucunement la " sagesse " que la plupart en tirent : à même la dévorante, ce livre des solitudes humaines est l'essai d'une anti-philosophie. Plus que des pensées éparses, moins qu'une pensée bien liée, il s'agit en ces pages d'un dispositif minimaliste mais complet, à la fois connaissance rigoureuse des choses humaines et mode de vie intègre. Le déploiement de cette anti-philosophie du navigateur solitaire, mené pas à pas, dans une langue minérale, poétique et colérique, travaillée par la mélancolie, trouve en l'élucidation de l'essence de la Bretagne son surprenant point de pivot, et conduit aux prémices d'une communauté des solitaires.

Par Gilles Grelet
Chez Editions HKP

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Auteur

Gilles Grelet

Editeur

Editions HKP

Genre

Récits de mer

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Théorie du navigateur solitaire

Gilles Grelet

Paru le 14/04/2026

128 pages

Editions HKP

15,00 €

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Scannez le code barre 9782487378056
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