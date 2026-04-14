Le rapport entre l'homme et l'animal traverse notre histoire intellectuelle depuis l'Antiquité et continue de façonner nos façons de vivre et de comprendre le monde. Pourtant, cette relation fondatrice repose sur une frontière mouvante qui a longtemps déterminé nos représentations du vivant. En retraçant les grandes étapes de cette construction philosophique, 5 clés pour comprendre l'animal montre comment des siècles de pensée ont défini l'humain par l'exclusion des autres espèces avant que les sciences contemporaines n'en déplacent les lignes. Des hiérarchies de Platon au chat de Derrida, des animaux-machines de Descartes aux avancées captivantes de l'éthologie, l'ouvrage dévoile les ressorts conceptuels qui ont tour à tour séparé, opposé et parfois rapproché l'homme du reste du vivant. Croisant rigueur philosophique, découvertes scientifiques et enjeux éthiques actuels, ce livre propose une initiation exigeante et accessible à ce que penser l'animal signifie aujourd'hui. Appréhender l'animal revient alors à reconsidérer l'humain dans un monde où les frontières du vivant se recomposent sans cesse. Hans Limon est enseignant de philosophie, formateur et consultant en projets culturels et éducatifs. Auteur et expert pour de nombreuses institutions, il développe son travail entre la France et l'étranger autour de l'éthique, de l'inclusion et de la transmission des savoirs.