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#Bande dessinée

Rires d'urgences

Marc Magro

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On imagine souvent les métiers de l'urgence - SAMU, pompiers, urgences hospitalières - comme un monde exclusivement fait de drames, de stress et de gyrophares. Pourtant, au coeur de l'angoisse, l'inattendu s'invite souvent là où on ne l'attend pas. Entre quiproquos délicieux, conversations surréalistes au Centre 15 et réflexions lunaires de patients désorientés, ce livre compile ces instants où tout bascule dans le rire. Ici, le personnel soignant ne se moque pas ; il témoigne. Car face à la douleur, l'humour devient une soupape, une lumière nécessaire au coeur de l'obscurité, une façon de garder la tête hors de l'eau. Recueillies auprès de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants et de régulateurs, ces histoires 100 % vraies, qu'aucun scénariste n'aurait osé inventer, nous rappellent une chose essentielle : même dans le pire, il ne faut jamais perdre son sens de l'humour.

Par Marc Magro
Chez Christine Bonneton

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Auteur

Marc Magro

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Humour

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Rires d'urgences

Marc Magro

Paru le 14/05/2026

240 pages

Christine Bonneton

17,90 €

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Scannez le code barre 9782384872695
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