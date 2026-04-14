Le vocabulaire indispensable en italien A1-A2

Que vous prépariez un week-end à Rome, une randonnée en Toscane ou un séjour au bord de la mer, ce guide vous offre tout le vocabulaire pour faire face aux situations réelles que rencontrent les voyageurs. Découvrez plus de cent listes thématiques, en 19 chapitres, couvrant restaurants, transports, hébergement, achats, santé... Au total, environ 2 000 mots choisis pour leur utilité immédiate et leur usage courant en Italie, chacun accompagné de sa traduction. Pour aller plus loin, le manuel propose aussi des phrases authentiques prêtes à l'emploi, pour vous aider à communiquer naturellement. Les enregistrements du vocabulaire et des phrases vous permettront d'avoir un bonne prononciation, parfaitement compréhensible. Les points clés de la collection - Des chapitres thématiques sur la vie quotidienne et le voyage, - Des listes de vocabulaire, - Des phrases prêtes à l'emploi, - Des expressions idiomatiques.