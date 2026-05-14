Inspiré d'un fait divers, le drame Moi, quelque part ailleurs aborde le thème du filicide, le meurtre de ses propres enfants par un parent. L'histoire met en scène une jeune famille normale et apparemment heureuse vivant à l'étranger. L'action se déroule lors d'une fête d'anniversaire. Le drame traite de la dépression comme d'une forme de maladie dont on ne parle pas assez et de l'impossibilité de la reconnaître à temps. Le personnage principal, la femme, une Médée des temps modernes, ne tue pas ses enfants pour se venger de son mari, mais commet un filicide altruiste lié à son propre suicide. Dans le drame, sont traités les thèmes de l'étrangéisation, du sentiment d'une vie ratée, des valeurs déplacées et de la pression sur l'individu imposée par la société capitaliste consumériste. Ana Ristoska Trpenoska est née en 1984 à Skopje, en Macédoine du Nord. Diplômée de la Faculté des arts dramatiques de Skopje, elle a également étudié le cinéma et les médias à l'université de Vienne, en Autriche. Depuis 2007, ses textes ont été sélectionnés par la biennale de Wiesbaden et le réseau Eurodram, et primés par l'Institut international du théâtre de l'Unesco. Ils ont été représentés notamment au Théâtre national macédonien, aux Schauspielhäuser de Hambourg et de Vienne, au Théâtre Oda de Prishtina, au Théâtre Dramski de Skopje et au théâtre national de Grèce du Nord, à Thessalonique.