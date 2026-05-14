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La danse russe du vingtième siècle

Stefano Trombetta

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Après la Révolution d'Octobre, la danse fut appelée à servir la révolution culturelle soviétique. Pourtant, malgré les contraintes idéologiques, chorégraphes et danseurs surent transformer les pressions en un élan créatif, donnant naissance à de nouveaux langages et à des productions mémorables. Des avant-gardes des années 1920 au dramballet et au chef-d'oeuvre "Roméo et Juliette" de Prokofiev-Lavrovski, jusqu'au rôle décisif de Iouri Grigorovitch et aux tournées occidentales des grandes étoiles soviétiques, cet ouvrage retrace l'évolution du ballet russe. Le récit s'achève à Paris, coeur de l'émigration artistique russe, où Diaghilev, Nijinski, Fokine et Balanchine ont contribué à faire rayonner dans le monde le mythe immortel du ballet russe.

Par Stefano Trombetta
Chez Gremese International

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Auteur

Stefano Trombetta

Editeur

Gremese International

Genre

Histoire de la danse

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La danse russe du vingtième siècle

Stefano Trombetta

Paru le 11/06/2026

Gremese International

24,00 €

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Scannez le code barre 9782366774375
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