La danse russe du vingtième siècle

Après la Révolution d'Octobre, la danse fut appelée à servir la révolution culturelle soviétique. Pourtant, malgré les contraintes idéologiques, chorégraphes et danseurs surent transformer les pressions en un élan créatif, donnant naissance à de nouveaux langages et à des productions mémorables. Des avant-gardes des années 1920 au dramballet et au chef-d'oeuvre "Roméo et Juliette" de Prokofiev-Lavrovski, jusqu'au rôle décisif de Iouri Grigorovitch et aux tournées occidentales des grandes étoiles soviétiques, cet ouvrage retrace l'évolution du ballet russe. Le récit s'achève à Paris, coeur de l'émigration artistique russe, où Diaghilev, Nijinski, Fokine et Balanchine ont contribué à faire rayonner dans le monde le mythe immortel du ballet russe.