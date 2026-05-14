Le réenchantement du monde

Qu'est-ce qui fait lien social ? Voilà la question essentielle de notre temps. La modernité a parié sur l'Unité - de croyance, de pensée et de morale - au prix d'un profond désenchantement du monde. Aujourd'hui tiraillées entre désir d'unité et diversité des expériences, nos sociétés vacillent. Sociologue de renom, Michel Maffesoli met ici en lumière le basculement d'une morale universelle vers des éthiques plurielles, enracinées dans des communautés, des affinités, des tribus postmodernes. Loin d'annoncer un déclin civilisationnel, cette transformation, nous dit-il, révèle de nouvelles façons d'être ensemble, plus souples, plus sensibles, plus vivantes. Un essai stimulant qui invite à repenser nos liens, nos valeurs et notre humanité. Préface inédite de l'auteur Professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, Michel Maffesoli est l'auteur d'une oeuvre fondamentale. Il a récemment publié, aux Editions du Cerf, Le Temps des peurs, Apologie. Autobiographie intellectuelle et Mes tribus. Souvenirs, pensées, rencontres.