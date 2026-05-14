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Les seigneurs de Bohen

Estelle Faye

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Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohen, le plus puissant jamais connu, qui tirait sa richesse du lirium que les nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un empire fort de dix siècles d'existence, qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands seigneurs, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers... Non, je vais vous narrer les hauts faits de Sainte-Etoile, l'escrimeur errant au passé trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne. De Maëve la morguenne, la sorcière des ports des Havres, qui voulait libérer les océans. De Wens, le clerc de notaire, condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle voie... Et le vent emportera mes mots sur la steppe. Le vent, au-delà, les murmurera dans Bohen. Avec un peu de chance, le monde se souviendra. Avec Les seigneurs de Bohen, Estelle Faye offre un roman de fantasy spectaculaire et épique.

Par Estelle Faye
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Estelle Faye

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

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Les seigneurs de Bohen

Estelle Faye

Paru le 14/05/2026

736 pages

Editions Gallimard

11,20 €

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Scannez le code barre 9782073158062
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