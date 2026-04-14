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Croire ou non à la politique ?

Philippe Godard, Vincent Odin

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En France, la politique est devenue instable. Les présidents perdent de plus en plus vite tout crédit, dès les premiers mois de leur quinquennat. En 2024, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute, les nouvelles élections n'ont pas permis de dégager une majorité stable. Nous attendons les élections présidentielles tous les cinq ans, mais y croyons-nous encore ? Quant au niveau géopolitique, le trouble y est à son comble. Le but de cet ouvrage est de permettre de s'orienter dans la situation actuelle : les principales questions que nous nous posons, les grandes idées politiques, la répartition des pouvoirs entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu'entre l'Europe et la France, les évolutions fondamentales en France et au niveau global... Après L'Anarchie ou le chaos, Une bande de riches, des milliards de pauvres et La Paix ! , ce livre est un GPS politique !

Par Philippe Godard, Vincent Odin
Chez Le Calicot

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Auteur

Philippe Godard, Vincent Odin

Editeur

Le Calicot

Genre

Sciences politiques

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Croire ou non à la politique ?

Philippe Godard, Vincent Odin

Paru le 14/04/2026

188 pages

Le Calicot

15,00 €

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Scannez le code barre 9791097340278
9791097340278
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