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#Roman francophone

Les maquisards

Hemley Boum

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" Il ne leur avait pas fait l'injure de négliger leur intelligence. Il n'était pas venu leur imposer une ligne de conduite. L'homme s'adressait à leur coeur, et aussi à leur raison, faisant confiance à leur intelligence. Et ils l'entendaient. Oh oui, ils l'entendaient ! " . Au Cameroun, le jeune et brillant Ruben Um Nyobé s'est engagé avec ferveur dans la lutte pour l'indépendance de son pays. Contraint à la clandestinité, celui qu'on surnomme désormais Mpodol prend le maquis avec d'autres rebelles dont son ami Amos, et Esta, grande prêtresse d'une communauté de femmes. Dans l'immense forêt équatoriale du Pays Bassa, les consciences s'éveillent jusqu'à faire éclore un soulèvement pacifique. Mais face au mensonge et à la jalousie, Ruben et les siens céderont-ils peu à peu à la violence ?

Par Hemley Boum
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Hemley Boum

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Les maquisards

Hemley Boum

Paru le 21/05/2026

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073133915
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