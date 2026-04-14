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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Zip Zap

Valérie Picard, Laurence Goulet-Tremblay

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Cassandra a peur d'avancer dans le livre car elle est convaincue qu'entre les pages se cachent des monstres. Serena tente de la rassurer en lui proposant d'imaginer quelque chose de doux, mais les mots qu'elles prononcent se matérialisent aussitôt : monstres poilus, colibri incontrôlable, crabe pinceurs, abeille, roche, tarte à la crème... tout apparaît au fil de leurs répliques. Les deux soeurs se lancent alors dans une escalade de sorts et de transformations - tête de cochon, grenouille, lionne, Godzilla, King Kong - jusqu'à ce que leurs mots déclenchent une véritable querelle. Une pluie de confettis met fin au chaos, et les filles réalisent que les mots peuvent blesser, transformer, faire rire et réparer. En apprenant à choisir leurs mots, elles se réconcilient et transforment la page blanche en un espace de partage et d'imagination. Un album ludique qui explore, avec humour, le pouvoir créateur du langage.

Par Valérie Picard, Laurence Goulet-Tremblay
Chez Monsieur Ed

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Auteur

Valérie Picard, Laurence Goulet-Tremblay

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Zip Zap

Valérie Picard, Laurence Goulet-Tremblay

Paru le 14/04/2026

48 pages

Monsieur Ed

19,00 €

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