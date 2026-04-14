Cassandra a peur d'avancer dans le livre car elle est convaincue qu'entre les pages se cachent des monstres. Serena tente de la rassurer en lui proposant d'imaginer quelque chose de doux, mais les mots qu'elles prononcent se matérialisent aussitôt : monstres poilus, colibri incontrôlable, crabe pinceurs, abeille, roche, tarte à la crème... tout apparaît au fil de leurs répliques. Les deux soeurs se lancent alors dans une escalade de sorts et de transformations - tête de cochon, grenouille, lionne, Godzilla, King Kong - jusqu'à ce que leurs mots déclenchent une véritable querelle. Une pluie de confettis met fin au chaos, et les filles réalisent que les mots peuvent blesser, transformer, faire rire et réparer. En apprenant à choisir leurs mots, elles se réconcilient et transforment la page blanche en un espace de partage et d'imagination. Un album ludique qui explore, avec humour, le pouvoir créateur du langage.