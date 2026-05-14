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Ecrits politiques

George Sand

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"Je ne suis pas une intelligence politique". Derrière cette dénégation de George Sand se cache pourtant l'une des pensées les plus visionnaires de son temps. Si l'on admire la romancière et que l'on loue sa liberté de femme, il est temps de découvrir la force de son engagement. Témoin privilégié du "siècle des révolutions", du Premier Empire à la III ? République, elle déploie une cohérence rare : celle d'un parcours qui place l'émancipation des femmes au coeur du progrès social. Pour Sand, la République ne peut exister sans l'égalité civile et morale des citoyennes, faisant d'elle une figure de proue d'un féminisme social indissociable de sa lutte contre toutes les oppressions. Cette anthologie rassemble des écrits politiques jusqu'alors dispersés, pour certains tombés dans l'oubli. Elle nous révèle une George Sand complexe, dont les questionnements sur la souveraineté populaire, la justice de classe, la défense de la nature et l'identité de genre résonnent de manière frappante avec les crises de notre propre siècle.

Par George Sand
Chez Editions Gallimard

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Auteur

George Sand

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire des idées politiques

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Ecrits politiques

George Sand

Paru le 14/05/2026

544 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073121592
9782073121592
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