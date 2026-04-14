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Comprendre l'Eurovision

Collectif, MkF éditions

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Multiculturel et multilingue, le Concours Eurovision de la chanson façonne depuis 1956 un espace médiatique européen sans équivalent hors Jeux olympiques et paralympiques. Avec 166 millions de téléspectateurs et 1, 8 milliard de vues sur ses réseaux en 2025, l'Eurovision est un véritable moment cérémoniel où se rejouent goûts, normes et politiques. L'Eurovision ne se réduit ni au folklore ni au "plaisir coupable" . Le concours met en scène identités nationales et imaginaires partagés, mais aussi rivalités géopolitiques. A l'intersection des industries culturelles et médiatiques, il éclaire la fabrique des normativités, les politiques de visibilité et des publics. Premier ouvrage consacré à cet objet, il mobilise les sciences humaines et sociales pour comprendre les enjeux sociaux, culturels et politiques du concours. Alternant chapitres de chercheur·e·s français et internationaux, entretiens avec des professionnel·le·s et encarts thématiques, le livre rend accessible la complexité d'un spectacle global et invite au dialogue entre scènes, écrans et publics européens pour penser l'Eurovision... au-delà du kitsch.

Par Collectif, MkF éditions
Chez MKF Editions

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Auteur

Collectif, MkF éditions

Editeur

MKF Editions

Genre

Communication - Médias

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Comprendre l'Eurovision

Collectif, MkF éditions

Paru le 14/04/2026

240 pages

MKF Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782493458414
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