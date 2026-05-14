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#Roman francophone

Lélia

George Sand

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Qui est vraiment Lélia ? Une femme libre, ou une âme blessée incapable d'aimer ? Belle, distante, presque irréelle, elle déroute tous ceux qui croisent son chemin. Sténio, jeune poète ardent, croit voir en elle l'incarnation de l'amour absolu ; mais face à son indifférence glacée, sa passion se transforme en souffrance. Au fil d'une longue et intense correspondance se tisse un dialogue ambigu entre deux êtres qui peinent à se comprendre. Méditation profonde sur le désir, la solitude et la quête d'absolu, ce troisième roman signé Sand interroge le sens de l'amour et la place de la femme dans une société qui ne lui laisse guère de liberté. Son héroïne, en lutte contre elle-même et contre le monde, refuse de se plier aux élans naïfs de l'amour et aux promesses trompeuses du bonheur. Troublante, insaisissable, trop vraie pour n'être que d'encre et de papier, Lélia est le plus fascinant double littéraire de son auteure.

Par George Sand
Chez Editions Gallimard

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Auteur

George Sand

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Lélia

George Sand

Paru le 14/05/2026

544 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073078841
9782073078841
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