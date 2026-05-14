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Saigon-Marseille

Patrick Bard

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1944. Rémi Pellegrin, agent de liaison dans la Résistance, est arrêté et torturé par Klaus Barbie. Roland Destival et Baptiste Costa, deux autres membres du réseau, organisent son évasion, scellant une amitié indéfectible. 1945. Costa retrouve le milieu corso-marseillais, tandis que Pellegrin et Destival intègrent le renseignement français et sont envoyés en Indochine, où la guerre fait rage. Pour vaincre les troupes de Hô Chi Minh, quelques jeunes officiers ont entrepris d'organiser des maquis de contre-guérilla. Mais la France est exsangue. Alors, pour financer leur projet, les services secrets décident de se livrer à un vaste trafic d'opium. A Saigon, parrains, barbouzes, pirates et fonctionnaires corses se côtoient. Dans la ville de tous les vices, les trois amis à nouveau réunis vont s'allier, s'opposer et se trahir.

Par Patrick Bard
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Patrick Bard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Policiers historiques

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Saigon-Marseille

Patrick Bard

Paru le 14/05/2026

416 pages

Editions Gallimard

22,50 €

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Scannez le code barre 9782073075239
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