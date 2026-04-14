Si le philosophe David Hume (1711-1776) soumet toutes les croyances à l'examen de la raison pour aboutir à la conclusion sceptique que les principales de ces croyances ne sont pas fondées en raison, l'homme David Hume suit son instinct naturel et adhère aux croyances qui résultent des principes universels qui régissent le fonctionnement de l'esprit humain. La recherche philosophique d'un fondement dernier de nos croyances se transforme alors en une science de l'esprit humain, et Hume se considère comme le Newton de cette science. Mais à côté de ses travaux sur l'esprit humain, le philosophe écossais a aussi été un historien, un penseur politique, un penseur de la morale et un penseur de l'économie naissante, sans oublier ses travaux sur l'esthétique et la religion. Ce livre se propose de présenter tous ces aspects de l'oeuvre de Hume en en faisant ressortir l'unité. Norbert Campagna est docteur en philosophie habilité à diriger des recherches. Il est professeur-émérite de lycée et continue à enseigner la philosophie à l'Université du Luxembourg. Il a publié et co-dirigé une quarantaine de livres.