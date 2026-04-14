Je pige enfin ! Comment écrire un roman

- Est-ce qu'il faut un don pour écrire un roman ou est-ce que ça s'apprend ? - Comment aller au bout de l'écriture sans se décourager ? - Quels sont les secrets des auteurs à succès ? - Autoédition ou maison d'édition ? - Peut-on vraiment vivre de sa plume aujourd'hui ? Ce manuel d'écriture est pensé comme un guide. L'auteure vous prend par la main et vous embarque dans l'aventure de l'écriture depuis la naissance de l'idée à la vente du roman lui-même. En chemin, elle aborde les questions de routine d'écriture, de plagiat, de lecteurs d'âme et même de droits d'auteur. Fanny Campan est écrivain, professeur de français et formatrice en écriture. Après plus de 35 ans en Afrique et en Haïti, elle vit aujourd'hui en famille sur l'île de la Réunion.