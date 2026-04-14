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Pour une histoire profane de la Palestine

Lotfallah Soliman

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Publié en 1989 par La Découverte, Pour une histoire profane de la Palestine désacralise l'histoire du Moyen-Orient. Dans ce livre, l'auteur rompt avec les discours officiels des Israéliens et des Arabes. Son point de vue de militant internationaliste lui permet d'expliquer, de façon originale et convaincante, la logique d'exclusion dans laquelle s'est enfermé le mouvement sioniste, tout en soulignant les faiblesses et les illusions des dirigeants arabes depuis 1948. Des premières velléités britanniques, au début du XIXe siècle, de créer un foyer juif au Proche-Orient, jusqu'à la création de l'Etat d'Israël en 1948 et aux bouleversements qu'il a provoqués, Lotfallah Soliman rappelle des événements décisifs, aujourd'hui occultés par les passions rivales. Il montre comment le sort de la région a été déterminé par les jeux cyniques des puissances dominantes, au premier rang desquelles la Grande-Bretagne et la France. Cet essai n'est pas un ouvrage académique sur la question palestinienne : il constitue d'abord le témoignage sensible et irremplaçable d'un intellectuel égyptien qui s'est toujours tenu à l'écart des différentes chapelles. Pour l'auteur, déjà en 1989, l'islamisme est une fausse réponse au sionisme. Cette mise en perspective demeure d'une pertinence redoutable. Comme l'écrit Soliman dans sa préface : "Je n'ai nullement la prétention d'être un historien. J'ai simplement voulu transmettre une mémoire à une jeunesse généreuse qui fait sienne la lutte menée par le peuple palestinien pour récupérer sa dignité bafouée. Sans mémoire pour la structurer, la générosité est souvent sujette à manipulations diverses". Lotfallah Soliman (1919-1995) fut journaliste, libraire au Caire, éditeur et militant communiste marginal. Il participa aux luttes du monde arabe et se définissait lui-même comme surréaliste social. Pour une histoire profane de la Palestine est le legs intellectuel d'un parcours engagé en faveur de l'émancipation et d'une vision internationaliste.

Par Lotfallah Soliman
Chez L'île aux fleurs

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Auteur

Lotfallah Soliman

Editeur

L'île aux fleurs

Genre

Palestine

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Pour une histoire profane de la Palestine

Lotfallah Soliman

Paru le 14/04/2026

192 pages

L'île aux fleurs

17,00 €

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