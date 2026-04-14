Goblinhood

Pour Jen Calleja, la figure du gobelin, être espiègle, marginal, répugnant et fascinant, est envisagée comme un mode de vie à part entière. Entre son obsession pour les objets verts et les marionnettes, les souvenirs familiaux, son rapport au corps et au dégoût de soi, au chagrin, au sexe et au deuil, elle propose avec malice une pensée hybride entre l'auto-fiction, l'essai et la poésie et une véritable théorie de la gobelinité. Il y a en chacun de nous, suggère Jen Calleja, un gobelin qui sommeille qu'il est temps de libérer.