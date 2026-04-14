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Talk Talk

Mathieu Durand

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" Pas de clip, pas de single, pas de véritables refrains, pas de concerts, très peu de promo : certains ont pu prendre Laughing Stock pour un suicide commercial en 42 minutes chrono. Une manière pour Mark Hollis, le grand ordinateur du groupe, de faire un splendide bras d'honneur à l'industrie sous forme de cadeau de départ - le disque sera le cinquième et dernier de la carrière des Anglais starifiés par les tubes "Such A Shame" ou "It's My Life". Mais le leader de Talk Talk ne le voyait pas de cet oeil. Il n'y mettait ni audace ni insolence. C'était pour lui un acte profondément "honnête". "

Par Mathieu Durand
Chez Densité

|

Auteur

Mathieu Durand

Editeur

Densité

Genre

Rock

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Talk Talk

Mathieu Durand

Paru le 14/04/2026

96 pages

Densité

12,90 €

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Scannez le code barre 9782919296668
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