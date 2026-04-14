" Pas de clip, pas de single, pas de véritables refrains, pas de concerts, très peu de promo : certains ont pu prendre Laughing Stock pour un suicide commercial en 42 minutes chrono. Une manière pour Mark Hollis, le grand ordinateur du groupe, de faire un splendide bras d'honneur à l'industrie sous forme de cadeau de départ - le disque sera le cinquième et dernier de la carrière des Anglais starifiés par les tubes "Such A Shame" ou "It's My Life". Mais le leader de Talk Talk ne le voyait pas de cet oeil. Il n'y mettait ni audace ni insolence. C'était pour lui un acte profondément "honnête". "