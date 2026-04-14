De New York à Bilbao, de Paris à Rome, les musées d'art contemporain rivalisent d'audace architecturale. Ouvres d'art à part entière ou emblèmes d'un capitalisme culturel mondialisé, ces édifices signés par les "starchitectes" - Gehry, Hadid, Nouvel, Herzog & de Meuron, Piano... - redéfinissent la place du musée dans la ville, dans l'économie et dans l'imaginaire collectif. Cet ouvrage, dirigé par Julie Bawin, interroge cette transformation du musée en icône urbaine et en image marque, entre quête, du spectaculaire et désir renouvelé de sobriété. En s'appuyant sur des études de cas (Centre Pompidou, Guggenheim Bilbao, MAXXI, Tate Modern, etc.) et sur les contributions d'historiens, de sémioticiens, de directeurs de musées et d'architectes, il propose une réflexion inédite sur la "starchitecture" des musées d'art contemporain comme phénomène culturel, économique et symbolique. Au croisement de l'histoire de l'art, de l'architecture et de la muséologie, "Starchitecture ? " explore la tension entre le contenant et le contenu, entre la quête du chef-d'oeuvre architectural et la mission culturelle du musée.