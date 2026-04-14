Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Starchitecture ?

Collectif, Julie Bawin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De New York à Bilbao, de Paris à Rome, les musées d'art contemporain rivalisent d'audace architecturale. Ouvres d'art à part entière ou emblèmes d'un capitalisme culturel mondialisé, ces édifices signés par les "starchitectes" - Gehry, Hadid, Nouvel, Herzog & de Meuron, Piano... - redéfinissent la place du musée dans la ville, dans l'économie et dans l'imaginaire collectif. Cet ouvrage, dirigé par Julie Bawin, interroge cette transformation du musée en icône urbaine et en image marque, entre quête, du spectaculaire et désir renouvelé de sobriété. En s'appuyant sur des études de cas (Centre Pompidou, Guggenheim Bilbao, MAXXI, Tate Modern, etc.) et sur les contributions d'historiens, de sémioticiens, de directeurs de musées et d'architectes, il propose une réflexion inédite sur la "starchitecture" des musées d'art contemporain comme phénomène culturel, économique et symbolique. Au croisement de l'histoire de l'art, de l'architecture et de la muséologie, "Starchitecture ? " explore la tension entre le contenant et le contenu, entre la quête du chef-d'oeuvre architectural et la mission culturelle du musée.

Par Collectif, Julie Bawin
Chez MKF Editions

|

Auteur

Collectif, Julie Bawin

Editeur

MKF Editions

Genre

Grandes réalisations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Starchitecture ? par Collectif, Julie Bawin

Commenter ce livre

 

Starchitecture ?

Collectif, Julie Bawin

Paru le 14/04/2026

160 pages

MKF Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493458360
9782493458360
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.