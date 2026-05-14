Géopolitique du coton

Fibre naturelle la plus utilisée dans l'industrie textile, le ­coton ­alimente bien d'autres secteurs et fait ainsi vivre près de 300 millions d'individus au travers de la planète. Présent dans la vie humaine depuis des temps immémoriaux, facteur de conquêtes territoriales et d'innovations technologiques, il met en présence les principales puissances mondiales : Chine, Inde, Brésil, Etats-Unis. Et, s'il permet au plus grand nombre de se vêtir, c'est au prix d'un impact humain et ­environnemental qu'on ne peut ignorer. Au coeur d'enjeux commerciaux, industriels, écologiques et éthiques majeurs, le coton est de ce fait un objet éminemment géopolitique dont Michaël Levystone analyse les multiples ­facettes.