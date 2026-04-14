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#Roman francophone

PNJ

Eric Arlix

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Les Personnages Non Joueurs/Joueuses se cherchent, se trouvent parfois, perdus souvent, mais pleins de ressources, ou pas. Dix portraits de PNJ. "Si toi aussi tu connais des PNJ, si tu es toi-même un. e. PNJ, si tu te demandes pourquoi le terme PNJ est devenu si répandu chez les ados et les young adults, si tu te dis que peut-être 40 ans de propagande néolibérale sont passées par-là, si tu crois en la possibilité d'un court texte centré dans les pages de ce livre, avec un montage syntaxique particulier, si tu confirmes qu'un livre court c'est vraiment top, alors, éventuellement, tu pourrais acquérir PNJ mais seulement si tu crois que l'art continue toujours d'inventer le réel".

Par Eric Arlix
Chez Editions Jou

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Auteur

Eric Arlix

Editeur

Editions Jou

Genre

Littérature française

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PNJ

Eric Arlix

Paru le 14/04/2026

96 pages

Editions Jou

10,00 €

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Scannez le code barre 9782492628146
9782492628146
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