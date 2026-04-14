Les Personnages Non Joueurs/Joueuses se cherchent, se trouvent parfois, perdus souvent, mais pleins de ressources, ou pas. Dix portraits de PNJ. "Si toi aussi tu connais des PNJ, si tu es toi-même un. e. PNJ, si tu te demandes pourquoi le terme PNJ est devenu si répandu chez les ados et les young adults, si tu te dis que peut-être 40 ans de propagande néolibérale sont passées par-là, si tu crois en la possibilité d'un court texte centré dans les pages de ce livre, avec un montage syntaxique particulier, si tu confirmes qu'un livre court c'est vraiment top, alors, éventuellement, tu pourrais acquérir PNJ mais seulement si tu crois que l'art continue toujours d'inventer le réel".