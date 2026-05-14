Appelés à la vie

La vie humaine est une merveilleuse aventure. Même si elle comporte inévitablement son lot de souffrances, elle nous offre sans cesse la possibilité de grandir en liberté et en amour, pour autant que, loin de chercher à tout maîtriser, nous nous laissions surprendre et conduire par les appels qui nous sont adressés. Dieu, en effet, à travers nos désirs, sa Parole et les événements, nous invite à déployer nos capacités d'aimer. Ce livre veut nous aider à entendre ces appels pour donner à notre vie plus d'intensité et de fécondité.