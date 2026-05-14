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Appelés à la vie

Jacques Philippe

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La vie humaine est une merveilleuse aventure. Même si elle comporte inévitablement son lot de souffrances, elle nous offre sans cesse la possibilité de grandir en liberté et en amour, pour autant que, loin de chercher à tout maîtriser, nous nous laissions surprendre et conduire par les appels qui nous sont adressés. Dieu, en effet, à travers nos désirs, sa Parole et les événements, nous invite à déployer nos capacités d'aimer. Ce livre veut nous aider à entendre ces appels pour donner à notre vie plus d'intensité et de fécondité.

Par Jacques Philippe
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Jacques Philippe

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Prière et spiritualité

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Appelés à la vie

Jacques Philippe

Paru le 14/05/2026

160 pages

Editions des Béatitudes

11,00 €

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