Je pige enfin ! Le portugais brésilien A1-A2

- Vous partez au Brésil et ne savez pas dire un mot de portugais ? - Vous vous demandez ce que signifient des expressions comme " Tudo bem ? ", " Beleza ? " ou encore ce fameux mot " saudade " ? - Vous avez envie de comprendre un peu mieux la culture brésilienne au-delà des clichés ? A travers des dialogues authentiques, des situations du quotidien et des activités progressives, cette méthode d'autoapprentissage du portugais brésilien vous plonge dans la langue telle qu'elle est parlée au Brésil. Chaque chapitre associe communication, grammaire et vocabulaire, tout en mettant en avant la culture brésilienne et la spontanéité de l'oral. Claire et dynamique, cette méthode a été pensée pour les voyageurs, les étudiants et les passionnés du monde non seulement brésilien, mais aussi lusophone. Grâce à des révisions régulières et à des corrigés en fin de chapitre, vous ferez vos premiers pas dans l'apprentissage avec confiance et plaisir. Daisy Oliani est professeure et formatrice en portugais et en français langue étrangère depuis de nombreuses années. Cheyenne Ribeiro est formatrice et professeure de portugais langue étrangère. Diplômée en lettres, avec une spécialisation en linguistique et en grammaire, elle enseigne depuis de nombreuses années à des apprenants de profils variés.