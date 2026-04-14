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L'emprise

Fanny Bauer-Motti

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Cet ouvrage propose une lecture claire et accessible des dynamiques d'emprise, de perversion et des liens destructeurs ou dysfonctionnels. A travers une approche à la fois clinique et pédagogique, l'auteure offre à chacun les outils nécessaires pour identifier, comprendre et nommer ces mécanismes relationnels complexes, qu'ils s'expriment dans la vie familiale, amoureuse ou professionnelle. Loin des clichés ou des discours moralisants, ce livre aide à repérer les signes de l'emprise et de la manipulation, à saisir les enjeux psychiques et émotionnels qui s'y rattachent, et à découvrir comment s'accompagner et accompagner vers la sortie de ces liens, dans une dynamique de lucidité et de reconstruction. - Qu'est-ce-que l'emprise psychologique ? - Y a-t-il des emprises non pathologiques, saines ? - Comment sortir de la manipulation d'un pervers narcissique ? - Une relation toxique peut-elle devenir saine ? - Quels sont les leviers les plus puissants dans la construction d'une relation saine ?

Par Fanny Bauer-Motti
Chez Ellipses

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Auteur

Fanny Bauer-Motti

Editeur

Ellipses

Genre

Autres troubles du comportemen

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L'emprise

Fanny Bauer-Motti

Paru le 14/04/2026

200 pages

Ellipses

16,50 €

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Scannez le code barre 9782340114425
9782340114425
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