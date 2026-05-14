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Quand l'Europe parlait français

Marc Fumaroli

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A la mort de Louis XIV, Paris s'éveille, bruissant d'idées nouvelles, de salons, d'une vie intellectuelle et mondaine étincelante. Pour des décennies, la capitale française devient le point de mire de l'Europe civilisée, et le français s'impose comme la langue de l'esprit, de l'intelligence et de la conversation. De cette fascination envers la France, mille personnalités témoignent : monarques comme Frédéric II de Prusse et Catherine de Russie ; princes et grands seigneurs tels Eugène de Savoie ou le maréchal de Saxe ; voyageurs lettrés comme l'Anglais Hamilton, l'Italien Caraccioli ; écrivains, savants, diplomates comme Franklin, Galiani, Grimm ou Beckford. De chacun, Marc Fumaroli donne un portrait érudit, accompagné d'extraits de lettres ou de publications. Ainsi se compose un magnifique tableau de la civilisation des Lumières.

Par Marc Fumaroli
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Marc Fumaroli

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Histoire littéraire

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Quand l'Europe parlait français

Marc Fumaroli

Paru le 14/05/2026

640 pages

Editions Tallandier

13,50 €

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Scannez le code barre 9791021067851
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