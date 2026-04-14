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Voilà ! Vocabulaire grec moderne en action A1-A2

Liliane Fanara

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Cet ouvrage pour débutants ou faux-débutants francophones permet d'apprendre ou de réviser le vocabulaire indispensable à connaître en grec moderne pour comprendre et s'exprimer au quotidien. Progressif, méthodique et vivant, il fournit, au fil de ses 36 chapitres thématiques et 233 exercices corrigés, les outils essentiels pour enrichir son vocabulaire et gagner en assurance dans l'usage de la langue dans les situations de tous les jours. Présentés dans des listes structurées, des dialogues simples inspirés de la vie quotidienne ou de faits culturels, chaque chapitre introduit des mots et des expressions courants avant de vous proposer des exercices variés pour vous entraîner à comprendre et à utiliser le lexique activement. Les plus : · Des nombreux encadrés " prononciation " avec fichiers audio pour attirer l'attention sur certains points importants de phonétique à maîtriser dès le début de son apprentissage. · Une partie " Annexes " regroupant des tableaux grammaticaux de synthèse pour la déclinaison et la conjugaison, un tableau avec les cardinaux et ordinaux, des petits mots utiles pour la communication, des mots grecs ou français qui se traduisent de différentes façons selon le contexte et une section consacrée à la composition des mots. · 131 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.

Par Liliane Fanara
Chez Ellipses

|

Auteur

Liliane Fanara

Editeur

Ellipses

Genre

Grec

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Voilà ! Vocabulaire grec moderne en action A1-A2

Liliane Fanara

Paru le 14/04/2026

288 pages

Ellipses

19,50 €

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