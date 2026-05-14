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Le guide de l'alimentation végétarienne et des salades

Norman Walker

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Loin des régimes restrictifs ou idéologiques, cet ouvrage met l'accent sur le plaisir de manger sainement, la variété des aliments et le respect des besoins nutritionnels essentiels. A travers des explications claires et des conseils pratiques, le livre accompagne le lecteur dans la composition de repas végétariens complets, avec une attention particulière portée aux salades comme plats nourrissants, riches et équilibrés. Les associations d'ingrédients, le choix des produits de saison et la qualité des matières premières deviennent des éléments centraux d'une alimentation consciente et harmonieuse. Le guide aborde également les apports fondamentaux de la nutrition végétale - protéines, vitamines, minéraux et fibres - en offrant des repères concrets pour préserver l'énergie, la digestion et le bien-être général. Il s'adresse aussi bien aux personnes débutant une transition alimentaire qu'à celles qui souhaitent enrichir leur cuisine quotidienne de solutions simples et naturelles. Pensé comme un outil pratique et éducatif, ce livre invite à considérer l'alimentation végétarienne non comme une contrainte, mais comme une voie durable vers l'équilibre, la santé et une relation plus consciente à la nourriture.

Par Norman Walker
Chez Gruppo Editoriale Macro

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Auteur

Norman Walker

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Autres régimes

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Le guide de l'alimentation végétarienne et des salades

Norman Walker

Paru le 11/06/2026

Gruppo Editoriale Macro

12,95 €

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9788828518563
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