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La reine des tempêtes

Shannon Mayer

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Zamira Wilson manque de temps, croule sous les ennemis, et ne possède toujours pas une once de patience. Si quelqu'un méritait quelques jours de répit après avoir réussi la première épreuve imposée par la déesse du désert, c'était bien moi. Mais ma poisse légendaire a encore frappé. Ou alors les ennuis ne peuvent pas se passer de moi. Asag, la Bête de l'Est, me surveille non seulement de près, mais voilà que la mystérieuse Reine des Tempêtes a enlevé Maks, dont elle compte se servir comme jouet personnel... et possible père de ses enfants. Reine ou pas, personne ne touche à mon compagnon. Donc, au lieu de poursuivre ma quête pour libérer les dragons captifs, direction la Mer des Tempêtes. Bien sûr, rien ne se déroule comme prévu. Je me retrouve avec un nouveau djinn sur les bras, une gamine de cinq ans qui me rappelle à l'ordre au moindre juron, et un détour forcé m'éloigne davantage de Maks. Avec tout ça, sauver l'homme que j'aime pourrait bien devenir mon défi le plus périlleux. #Magie #Action #Sorcières #Dragons

Par Shannon Mayer
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Shannon Mayer

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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La reine des tempêtes

Shannon Mayer

Paru le 13/04/2026

256 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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