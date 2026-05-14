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#Bande dessinée jeunesse

Homme noir sur fond blanc

Xavier Deutsch

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Ils sont le peuple des routes. Ils sont des milliers qui ont quitté l'enfer, le malheur, et parcourent de très longues routes en rêvant de trouver un pays de justice et de paix. Brahim est l'un d'eux. Il a dix-huit ans, il vient du Soudan. Il a traversé le désert, il a échappé aux pirates, il a franchi la mer, la montagne. Il est tout seul, il meurt de froid, de faim. En plein hiver, en pleine nuit, le voilà qui marche dans une forêt d'Ardenne. Après la forêt, un village. Y aura-t-il quelqu'un pour le regarder comme un Homme et l'accueillir ?

Par Xavier Deutsch
Chez Mijade

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Auteur

Xavier Deutsch

Editeur

Mijade

Genre

Romans, témoignages & Co

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Homme noir sur fond blanc

Xavier Deutsch

Paru le 21/05/2026

224 pages

Mijade

9,50 €

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