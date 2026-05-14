Homme noir sur fond blanc

Ils sont le peuple des routes. Ils sont des milliers qui ont quitté l'enfer, le malheur, et parcourent de très longues routes en rêvant de trouver un pays de justice et de paix. Brahim est l'un d'eux. Il a dix-huit ans, il vient du Soudan. Il a traversé le désert, il a échappé aux pirates, il a franchi la mer, la montagne. Il est tout seul, il meurt de froid, de faim. En plein hiver, en pleine nuit, le voilà qui marche dans une forêt d'Ardenne. Après la forêt, un village. Y aura-t-il quelqu'un pour le regarder comme un Homme et l'accueillir ?