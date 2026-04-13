Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Partir en fumée

Annabeth Albert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Brandt Wilder, pompier parachutiste insouciant, se nourrit d'adrénaline. Aucun parachute cassé ni aucune situation dangereuse ne lui résistent. Il est populaire, il aime s'amuser, et ne cherche absolument pas à se caser ou à avoir une relation durable. Ce mode de vie lui réussit bien... jusqu'au jour où il découvre un bébé sur le pas de sa porte. Shane Travis a l'habitude de mettre sa carrière de musicien country - et son propre bonheur - de côté quand sa soeur fait irruption dans sa vie. Comme au printemps dernier, quand elle l'a convaincu de sauter en parachute pour son anniversaire... et qu'elle est partie avec le moniteur sexy. A présent, c'est à lui d'annoncer à Brandt la nouvelle qui bouleversera sa vie : il se pourrait bien qu'il soit papa. La nièce de Shane est en sécurité entre les mains puissantes et habiles de Brandt, mais trop de questions restent sans réponse. Ils décident d'élever le bébé ensemble le temps de trouver des solutions, mais leurs discussions nocturnes les poussent à mettre leur coeur à nu et à ressentir une attirance malvenue. Pourtant, Shane refuse d'abandonner cette famille improvisée - même si ça signifie jouer au papa en compagnie du seul homme auquel il ne peut résister. #Pompier #Coparents #Musicien Ce tome clôt la série Les guerriers du feu.

Par Annabeth Albert
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Annabeth Albert

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Partir en fumée par Annabeth Albert

Commenter ce livre

 

Partir en fumée

Annabeth Albert

Paru le 13/04/2026

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038129832
9791038129832
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.