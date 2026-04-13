Partir en fumée

Brandt Wilder, pompier parachutiste insouciant, se nourrit d'adrénaline. Aucun parachute cassé ni aucune situation dangereuse ne lui résistent. Il est populaire, il aime s'amuser, et ne cherche absolument pas à se caser ou à avoir une relation durable. Ce mode de vie lui réussit bien... jusqu'au jour où il découvre un bébé sur le pas de sa porte. Shane Travis a l'habitude de mettre sa carrière de musicien country - et son propre bonheur - de côté quand sa soeur fait irruption dans sa vie. Comme au printemps dernier, quand elle l'a convaincu de sauter en parachute pour son anniversaire... et qu'elle est partie avec le moniteur sexy. A présent, c'est à lui d'annoncer à Brandt la nouvelle qui bouleversera sa vie : il se pourrait bien qu'il soit papa. La nièce de Shane est en sécurité entre les mains puissantes et habiles de Brandt, mais trop de questions restent sans réponse. Ils décident d'élever le bébé ensemble le temps de trouver des solutions, mais leurs discussions nocturnes les poussent à mettre leur coeur à nu et à ressentir une attirance malvenue. Pourtant, Shane refuse d'abandonner cette famille improvisée - même si ça signifie jouer au papa en compagnie du seul homme auquel il ne peut résister. #Pompier #Coparents #Musicien Ce tome clôt la série Les guerriers du feu.