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Le Maître de feu

Alain Delage

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A Gajan, la relation du jeune Séraphin avec Suzanne, riche veuve du village, fait grincer bien des dents. Qu'importe, ils s'aiment et vont se marier. Mais le jour des noces vire au cauchemar lorsqu'un accident provoque la mort de l'un des invités. Alors que Séraphin tente de rebondir après le drame, un nouveau coup du sort vient contrarier ses projets. Il mise alors sur une idée audacieuse : transformer l'huile en savon et partir se former en Provence auprès d'un maître savonnier.

Par Alain Delage
Chez Editions De Borée

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Auteur

Alain Delage

Editeur

Editions De Borée

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Le Maître de feu

Alain Delage

Paru le 14/05/2026

288 pages

Editions De Borée

20,40 €

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