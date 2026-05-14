Le Maître de feu

A Gajan, la relation du jeune Séraphin avec Suzanne, riche veuve du village, fait grincer bien des dents. Qu'importe, ils s'aiment et vont se marier. Mais le jour des noces vire au cauchemar lorsqu'un accident provoque la mort de l'un des invités. Alors que Séraphin tente de rebondir après le drame, un nouveau coup du sort vient contrarier ses projets. Il mise alors sur une idée audacieuse : transformer l'huile en savon et partir se former en Provence auprès d'un maître savonnier.