La terre et l'humanité - et autres textes

" Des propriétaires trop avides ont abattu presque toutes les forêts qui recouvraient les flancs des montagnes, et par suite l'eau, que retenaient autrefois les racines et qui pénétrait lentement la terre, a cessé son oeuvre de fertilisation pour ne plus servir qu'à dévaster. " De l'action humaine sur la géographie physique (1864) "Les vrais héros commencent à comprendre que, pour assouvir leur passion de combat, il est plus noble de se mettre aux prises avec les forces de la nature que de chercher à égorger des frères. " Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes (1866) "Pour la grande majorité des végétariens, la question n'est pas de savoir si leurs biceps et triceps sont plus solides que ceux des carnivores, ni même si leur organisme présente contre les heurts de la vie et les chances de la mort une plus grande force de résistance, ce qui d'ailleurs est fort important : pour eux il s'agit de reconnaître la solidarité d'affection et de bonté qui rattache l'homme à l'animal. " A propos du végétarisme (1901)