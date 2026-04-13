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La Dame des Ombres

Annette Marie

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L'abandonner maintenant reviendrait à le condamner... mais rester à ses côtés risque de nous détruire tous les deux. J'apprends enfin à accepter ma nature de druidesse. Contrairement à mes souvenirs, elle ne m'effraie plus. Mais la trahison de Zak reste une plaie béante. Pourtant, quand il vient implorer mon aide, je suis incapable de lui tourner le dos. De puissants fae disparaissent sans laisser de trace, et Lallakai s'est volatilisée en tentant de percer ce mystère. Zak me demande de l'accompagner sur le territoire de la Cour des Ombres, ce royaume hostile où les courtisans assoiffés de sang détestent les druides fouineurs. Le danger nous encercle, et chaque nouvel indice révèle un complot terrifiant qui dépasse nos pires craintes. Et, pour le démêler, nous devrons exhumer le passé douloureux que nous fuyons depuis tant d'années. Si j'abandonne Zak maintenant, il mourra à coup sûr. Mais si je reste à ses côtés, si j'affronte enfin la vérité sur cette nuit terrible, nous risquons de sombrer tous les deux. #Enquête #Fae #Druide

Par Annette Marie
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Annette Marie

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La Dame des Ombres

Annette Marie

Paru le 13/04/2026

272 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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