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La bible du running

Jérôme Sordello

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Déjà vendue à près de 30 000 exemplaires, voici la troisième édition entièrement actualisée de cet ouvrage qui s'impose chaque année un peu plus comme la référence absolue en course à pied. La philosophie est toujours la même : offrir un manuel pragmatique et concret qui repose sur les dernières connaissances scientifiques et l'expertise du terrain. Jérôme Sordello s'appuie sur sa longue expérience en tant que coureur, entraîneur et expert dans des médias spécialisés pour vous proposer un véritable ouvrage de référence, unique en son genre. Il regroupe les dernières avancées scientifiques et pratiques pour vous aider à optimiser votre entraînement en course à pied, que vous débutiez ou recherchiez la performance. Il répond précisément à toutes les questions que vous vous posez, quels que soient votre niveau et vos objectifs. Les coureurs confirmés profiteront de plans d'entraînement suivis par des marathoniens et des traileurs de très haut niveau. Santé et bien-être du coureur, le pied et la foulée, méthodologie et planification de l'entraînement, séances clés, préparation physique, psychologie, diététique, équipement, stratégie et tactique de course, gestion des épreuves, programmes d'entraînement du 10 km au marathon... Pour en faciliter la lecture, chacun des 24 chapitres peut être consulté indépendamment en fonction de vos besoins. De la théorie à la pratique, voici le support incontournable pour votre progression !

Par Jérôme Sordello
Chez Editions Amphora

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Auteur

Jérôme Sordello

Editeur

Editions Amphora

Genre

Course à pieds

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La bible du running

Jérôme Sordello

Paru le 28/05/2026

720 pages

Editions Amphora

49,95 €

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