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Les Grandes Dames de la guerre de Cent Ans

Xavier Leloup

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Elles furent reines, stratèges, mécènes, écrivaines, mystiques ou combattantes de l'ombre. Elles s'appelaient Jeanne d'Arc, Yolande d'Aragon, Christine de Pizan, Jeanne de Belleville ou Agnès Sorel. Certaines ont traversé les siècles auréolées de légendes. D'autres ont été reléguées aux marges de l'histoire de France. Mais toutes plongèrent avec courage dans le grand brasier de la guerre de Cent Ans. Dans un monde que l'on croit dominé par les hommes, ces femmes ont voyagé, négocié, écrit, finaacé, résisté et parfois gouverné. A l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine, elles se comportèrent en esprits libres et surent affirmer leur indépendance. A travers une série de portraits vivants et documentés, ce livre révèle des trajectoires hors normes et fait tomber bien des idées reçues sur la condition féminine au Moyen Age. Une galerie de destins puissants. Une autre lecture de l'Histoire.

Par Xavier Leloup
Chez La Ravinière

|

Auteur

Xavier Leloup

Editeur

La Ravinière

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Les Grandes Dames de la guerre de Cent Ans

Xavier Leloup

Paru le 15/04/2026

340 pages

La Ravinière

12,00 €

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Scannez le code barre 9782493366214
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