Les Grandes Dames de la guerre de Cent Ans

Elles furent reines, stratèges, mécènes, écrivaines, mystiques ou combattantes de l'ombre. Elles s'appelaient Jeanne d'Arc, Yolande d'Aragon, Christine de Pizan, Jeanne de Belleville ou Agnès Sorel. Certaines ont traversé les siècles auréolées de légendes. D'autres ont été reléguées aux marges de l'histoire de France. Mais toutes plongèrent avec courage dans le grand brasier de la guerre de Cent Ans. Dans un monde que l'on croit dominé par les hommes, ces femmes ont voyagé, négocié, écrit, finaacé, résisté et parfois gouverné. A l'exemple d'Aliénor d'Aquitaine, elles se comportèrent en esprits libres et surent affirmer leur indépendance. A travers une série de portraits vivants et documentés, ce livre révèle des trajectoires hors normes et fait tomber bien des idées reçues sur la condition féminine au Moyen Age. Une galerie de destins puissants. Une autre lecture de l'Histoire.