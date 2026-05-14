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Agenda NBA All-Star Signatures

Vincent Reculeau, Adrien Pommepuy

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Après le succès de NBA All star names et de l'agenda NBA, les deux auteurs sont de retour avec l'agenda 2026-2027. Au programme ? Les mouvements signatures des plus grandes stars : LeBron James, Victor Wembanyama, Stephen Curry ou encore Michael Jordan ! Un geste technique, une action légendaire, un match iconique, une célébration spéciale ou une façon originale de tirer aux lancers-francs, toute l'histoire de la ligue de basket américaine, illustrée, accompagne l'année scolaire. Les mascottes seront aussi au rendez-vous avec un quiz dédié : de quoi avoir toute la NBA dans son sac tout au long de l'année !

Par Vincent Reculeau, Adrien Pommepuy
Chez Editions Amphora

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Auteur

Vincent Reculeau, Adrien Pommepuy

Editeur

Editions Amphora

Genre

Agendas adulte

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Agenda NBA All-Star Signatures

Vincent Reculeau, Adrien Pommepuy

Paru le 14/05/2026

304 pages

Editions Amphora

14,95 €

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Scannez le code barre 9782757606919
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