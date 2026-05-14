Agenda NBA All-Star Signatures

Après le succès de NBA All star names et de l'agenda NBA, les deux auteurs sont de retour avec l'agenda 2026-2027. Au programme ? Les mouvements signatures des plus grandes stars : LeBron James, Victor Wembanyama, Stephen Curry ou encore Michael Jordan ! Un geste technique, une action légendaire, un match iconique, une célébration spéciale ou une façon originale de tirer aux lancers-francs, toute l'histoire de la ligue de basket américaine, illustrée, accompagne l'année scolaire. Les mascottes seront aussi au rendez-vous avec un quiz dédié : de quoi avoir toute la NBA dans son sac tout au long de l'année !