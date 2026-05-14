Psychanalystes en Ukraine par temps de guerre

Evénement existentiel, la guerre mobilise chaque sujet au sein d'une configuration collective avec une intensité exceptionnelle. Elle est à penser comme un attracteur de destructivité et comme un "fait social total" (M. Mauss). Dans les guerres contemporaines, les populations civiles s'en trouvent profondément affectées au travers de leur confrontation à des vécus traumatiques où s'intriquent histoires individuelles et histoires collectives. A l'Est de l'Europe, l'invasion russe en Ukraine réveille le passé, proche et lointain, et révèle des traumatismes historiques transgénérationnels. Depuis les grandes guerres contemporaines, les psychologues, psychanalystes et psychiatres sont confrontés aux effets traumatisants des actes de guerre à la fois pour eux-mêmes et pour les publics dont ils prennent soin. Qu'en est-il en Ukraine, pays qui tente de se déprendre de la pensée collectiviste de l'époque soviétique, et se confronte dans le même temps à l'individualisme contemporain, interrogeant de façon incessante la transformation du lien social ? Que peut la psychanalyse face à cette confrontation radicale d'humains agressés et d'humains agresseurs dans leurs dimensions individuelle et collective, psychique et politique ? A partir de réflexions sur les cliniques actuelles de la guerre, en passant par les adaptations des dispositifs, de différentes approches, et des apports de praticiens ayant exercé en Ukraine, ce numéro propose une étude des enjeux humains et cliniques liés à ces déferlements de catastrophes subjectives et sociétales. Au-delà et au travers de ces spécificités, ce dossier tentera d'éclairer certains des enjeux propres à notre monde contemporain, dans la pluralité des tensions qui le traverse. Comment contribuer à maintenir l'indispensable dignité de notre espèce humaine ?