Le chant du vent et de la lune

Li Qingzhao a publié durant sa vie mouvementée sept volumes de poèmes réguliers (shi) et de proses, et six volumes de poèmes chantés à vers irréguliers (ci), dont il ne reste que très peu de choses : un Traité sur la poésie ci (Ci lun ?? ), sa postface au Catalogue des inscriptions sur pierre et bronze qu'elle publia en 1136 à Lin'an, une quinzaine de shi et la petite soixantaine de ci qui figurent ici. Ces poèmes ont fait l'objet de nombreuses tentatives de traduction et d'exégèse, le style très particulier de la poètesse, que l'on peut considérer comme porteur de la quintessence de l'art poétique chinois, expliquant l'extraordinaire vénération dont elle est l'objet en Chine mais aussi l'intérêt des amateurs de poésie du monde entier.